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Diyarbakır Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal edildi

Diyarbakır Havalimanı'nda çatlak tespit edilen pist, uçuş trafiğine kapatıldı.

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Diyarbakır Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılan rutin kontroller sırasında havalimanı pistinde çatlak tespit edildiği bildirildi.

Diyarbakır Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal edildi - Resim: 0

Uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla söz konusu pistin, gerekli havacılık bildirisi (NOTAM) yayımlanarak uçuş trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespit edilen sorunun giderilmesine yönelik bakım ve onarım çalışmalarına başlanmış olup, çalışmaların 30 Mayıs'ta saat 00.01'de tamamlanması öngörülmekte. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçuş trafiği normale dönecek."

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