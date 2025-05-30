BIST 9.011
DOLAR 39,24
EURO 44,58
ALTIN 4.163,22
HABER /  SAĞLIK

Modern beslenme tarzı obezite oranlarını artırıyor

Modern beslenme tarzı obezite oranlarını artırıyor

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cemalettin Aydın, Türkiye'de ve dünyada obezite oranlarının hızla artışının altında yalnızca yanlış beslenme değil, modern yaşamın dayattığı tüketim alışkanlıklarının ve teknolojik bağımlılıkların yattığını belirtti.

Abone ol

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, obezite sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, küresel bir salgın olarak toplumu tehdit ediyor. Modern dünyanın en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, yalnızca bireysel beslenme alışkanlıklarından değil, aynı zamanda sistematik tüketim kültüründen de kaynaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Prof. Dr. Cemalettin Aydın, dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın obez olarak tanımlandığını 2035'e kadar dünya genelinde obez sayısının 1,5 milyarı aşmasının beklendiğini ve Türkiye'de de bu tablonun benzer şekilde ilerlediğini aktardı.

Prof. Dr. Aydın, kapitalist üretim ilişkilerinin getirdiği beslenme biçimlerinin obeziteyi körüklediğini vurgulayarak, mevcut beslenme alışkanlıkları sürdükçe obezitenin ciddi bir sağlık tehdidi olmaya devam edeceğini ve Türkiye'de de erkeklerde obezite oranının yüzde 10'larda, kadınlarda ise yüzde 15 civarında olduğunu aktardı.

"Zayıflamanın temelinde yatan şey kalori açığı oluşturmaktır"

Obezitenin tanısında kullanılan yöntemin "vücut kitle indeksi" olduğu bilgisini paylaşan Aydın, "Bu indeksi kişinin kilosunu, boyunun metre cinsinden karesine bölerek hesaplıyoruz. Sonuca göre 25-30 arası kilolu, 30-35 arası obez, 35-40 ciddi obez, 40’ın üzeri ise morbid obez olarak tanımlanıyor. Kısa sürede yüksek kilo alan bireylerde metabolik veya hormonal hastalıkların da değerlendirilmesi gerekiyor bu bireylerin uzman kontrolünden geçmesi önemli." ifadelerini kullandı.

Obezite tedavisinde cerrahinin kesin çözüm olmadığına işare eden Prof. Dr. Aydın, şunları kaydetti:

"Öncelikle diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin denenmesi gerek. Cerrahi müdahale ancak tıbbi değerlendirmeler sonucunda uygulanabilir. Obezite cerrahisi bir moda veya güzelleşme tercihi değil, tıbbi bir karardır. Moda ve güzellik uğruna yapılmamalı. Cerrahi kararı verirken hastanın endokrin ve metobolizma uzmanı, psikiyatri uzmanı, diyetisyenden oluşan bir konsey tarafından alınması gerekir. Toplumda sıkça duyulan 'su içsem yarıyor' gibi ifadeler genellikle kalori dengesinin tam olarak anlaşılmamasından kaynaklanıyor. Önemli olan alınan kalorinin, harcanan kaloriden düşük olmasıdır. Yani zayıflamanın temelinde yatan şey kalori açığı oluşturmaktır."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Arı kovanı havası basıyor İzmirli arıcının şaşırtan tedavisi dünyaya haber oldu
Foto Galeri Arı kovanı havası basıyor İzmirli arıcının şaşırtan tedavisi dünyaya haber oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyanet'e yeni yetkiler! Kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Diyanet'e yeni yetkiler! Kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Diyarbakır Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal edildi
Diyarbakır Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal edildi
Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira
Bütün illerin kurbanlık fiyatları var! 2025 yılında kurbanlık kilo fiyatı bakın kaç lira
Bakan Yerlikaya duyurdu! Interpol'ün aradığı 23 kişi Türkiye'de yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Interpol'ün aradığı 23 kişi Türkiye'de yakalandı
Bingöl'deki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür üstüne basa basa uyardı!
Bingöl'deki 4.3'lük deprem sonrası Naci Görür üstüne basa basa uyardı!
Bakanlıktan fahiş emlak fiyatlarına yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Bakanlıktan fahiş emlak fiyatlarına yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi
Şırdancı Mehmet ile ilgili şok iddia! Eşini darbettiği için gözaltına alındı dendi
Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'
Fatih Portakal Ali Koç’a resti çekti! 'Vermezsen verme kardeşim'
Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Emlak sektöründe yeni düzenleme! Bugün yürürlüğe girdi
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi
Kahramanmaraş'taki "Geben Vadisi" milli park ilan edildi
İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı
İstanbul'da iki aşamalı dev uygulama: 873 gözaltı
Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest
Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçti Türk Telekom'dan jest