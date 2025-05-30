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Emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu Vedat Işıkhan duyurdu

Emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu Vedat Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

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Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemelerinde ödeme takvimi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin beklediği haberi duyurdu. SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 57,4 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Emekliye bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu Vedat Işıkhan duyurdu - Resim: 0

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