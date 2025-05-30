Putin'in Ukrayna'dan sonra göz koyduğu ülke! Çuvalcı Petraeus açıkladı

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Türkiye kamuoyunun çuval krizi ile tanıdığı ABD eski Genelkurmay Başkanı'ndan kehanet gibi açıklama geldi. Bir dönem CIA'nin de direktörü olan David Petraeus, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra gözüne kestirdiği ülkeyi söyledi.

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ABD'nin eski genelkurmay başkanı olarak görev yapan ve bir dönem CIA'nin de direktörü olan David Petraeus'tan çok net bir çıkış geldi. Türkiye kamuoyunun "çuval krizi" ile tanıdığı ve zaman zaman Türkiye ile ilgili sözleriyle gündem olan Petraeus, Rusya'nın Ukrayna'dan sonra "gözüne kestirdiği" ülkeyi açıkladı.

Petraeus, Rusya'nın Baltık ülkesi Litvanya'ya saldırabileceğini söyledi.

Irak ve Afganistan'da binlerce askeri yöneten Petraeus, Trump'ın Putin'e tekrar tekrar ikinci bir şans vermesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu söylerken ABD'nin eski başkanı Joe Biden'a da Ukrayna'ya yeterli silah tedarik etmediği için sert sözler sarf etti.

Sırada Litvanya var

İngiltere'nin başkenti Londra'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Petraeus, "Rusya, Batı'nın kararlılığını görmek ya da daha geniş çaplı bir saldırının öncüsü olarak Baltık ülkesine bir saldırı düzenleyebilir" dedi.