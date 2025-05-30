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2025-2026 Özel okul fiyatları fahiş! 2 milyona yakın para isteyen var

2025-2026 Özel okul fiyatları fahiş! 2 milyona yakın para isteyen var

2025-2026 yılı Özel okul fiyatları belli olmaya başladı. Özellikle köklü ve yabancı özel okulların fiyatı el yakmaya devam ediyor. Bu tür okulların yeni kayıt fiyatı 2 milyon liraya yaklaşıyor., Saint Joseph Lisesi hazırlık sınıfı ücreti 1 milyon 658 bin lira, Üsküdar Amerikan Lisesi 1 milyon 395 bin lira oldu.

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2025-2026 yılı özel okul ücretleri velilerin canını çok sıkacak. Bir çok okulun fiyatı 1 milyonu geçmiş durumda. Fahiş fiyatlar sebebiyle özel okullardaki öğrenci sayısı yüzde 2.37 oranında düşse de bu fiyatları aşağı çekmedi. 2025-2026 dönemi için açıklanan rakamlar akılları zorluyor. Özellikle yabancı okulların fiyatları 2 milyonlara dayanmış durumda. Koç Okulları ana sınıfı fiyatı 1 milyon 702 bin 800 lira, Saint Joseph Lisesi hazırlık sınıfı ücreti 1 milyon 658 bin lira, Üsküdar Amerikan Lisesi 1 milyon 395 bin lira oldu.

Bazı okullar zor duruma girebilir
MilLi Eğitim Bakanlığı, okul ücretlerine zam sınırı koysa da yemek ücretlerinde sınır olmaması, fiyatların yükselmesini sağlıyor. Eğitimci İlhan Sevin, “Bakanlık tarafından belirlenen artış oranları gerçek enflasyon oranlarını yansıtmıyorsa, özel okullar zor bir duruma girebilir. Yılda yalnızca bir kez ücret artışı yapıldığı için, aylık bazda enflasyon artışı olduğunda süreci yönetmek zorlaşıyor” dedi.

ÖZEL OKUL FİYATLARI
*Koç Okulları (Ana sınıfı) 1.702.800
*Saint Joseph (Hazırlık) 1.658.800
*Alman Lisesi (Hazırlık) 1.500.000
*Üsküdar Amerikan Lisesi (9. sınıf) 1.395.000
*Enka okulları (3-5 yaş) 1.361.049
*TED İstanbul Koleji (9. sınıf-hazırlık) 1.116.900
*Alev Okulları (Lise 1) 1.104.510
*St. George Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu 1.100.000
*FMV Işık okulları 1.089.000
*MEF Okulları (Hazırlık) 999.000
*İELEV (İlkokul 1) 962.609
*İTÜ Geliştirme Vakıf Okulları (Ortaokul 1) 929.500
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