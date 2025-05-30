Yüzlerce projenin başvurduğu Turkcell'in yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Turkcell'in düzenlediği 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasında ödüller, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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Toplam 400'den fazla projenin başvuru yaptığı 'Yarının Teknoloji Liderleri' yarışmasında kazanan projeler, Zorlu PSM'de düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Kazananların ödüllerinin de verildiği törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Yönetim Kurulu üyeleri, üniversitelerin rektörleri ile akademisyenler katıldı.

Bölüm fark etmeksizin Türkiye'nin dört bir yanından katılan lisans öğrencilerinin, yenilikçi teknoloji projelerini hayata geçirme fırsatı bulduğu yarışma, 'İnsan için Teknoloji', 'Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji' ve 'Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler' olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 55 ilden gelen başvurularla büyük ilgi gören yarışmaya, 130 üniversiteden toplam 406 proje başvuru yaptı.

En fazla başvuru 21 projeyle İstanbul Teknik Üniversitesinden yapılırken, 13 başvuruyla ikinci sırada Yıldız Teknik Üniversitesi yer aldı.

Kategorilerinde birinci olan projeler 500 bin lira, ikinciler 300 bin lira, üçüncüler ise 150 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Kapsamlı eğitimler ve değerlendirme süreci

Proje kapsamında, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen ve herkesin katılımına açık canlı webinarlar ile 1200'ün üzerinde katılımcıya ulaşılırken, ücretsiz eğitim programlarıyla 1000'in üzerinde genç, teknoloji ve girişimcilik alanında kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Katılımcılar teknoloji trendlerinden girişimciliğe, proje geliştirmeden sunum tekniklerine kadar birçok alanda yetkinliklerini artırdı.

Yapay zekadan sürdürülebilirliğe uzanan konu başlıklarıyla hem teknik bilgi hem de vizyon kazanan gençler, yarışma sürecine donanımlı şekilde hazırlandı. Ayrıca çeyrek finale kalan projelere de özel olarak 90 saatlik birebir mentörlük programı sağlandı.

Katılımcıların projelerini sunduğu yarışmanın jürisinde, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mesut Güner, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Tazi AI Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zehra Çataltepe, TUSAŞ Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Şefi Dr. Onur Jane, Harvard Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni​ Serdar Turan ile Turkcell'in İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ve Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör yer aldı.

3 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu

'Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler' kategorisinde birincilik ödülü, anime, manga, çizgi-film ve çizgi-roman gibi çizgi dünya içeriklerinin üretiminde karşılaşılan problemleri yapay zeka tabanlı web ve mobil platform aracılığıyla çözmeyi hedefleyen platform Evoars'ın oldu.

Çağrı merkezi süreçlerinde verimliliğini artırmayı amaçlayan şirketlere, özelleştirilmiş AI Voice Agent platformu geliştirmeyi hedefleyen ScaleCall AI projesi ikinci olurken, kategorinin üçüncülük ödülü Tagora projesine verildi.

Büyük dil modellerinin eğitiminde insan kalitesini artırmayı amaçlayan Tagora, alanında uzman profesyonellerin gerçek hayat senaryolarına dayalı girdileri ve detaylı geri bildirimleriyle yapay zeka sistemlerinin güvenilir sonuçlar üretmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

'Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji' kategorisinde birincilik ödülü, binalarda ve araçlarda enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan akıllı cam çözümü 'Enerji Verimli Akıllı Cam Tasarımı' projesinin oldu.

Aynı kategoride ikincilik ödülünü, batarya teknolojilerinde dayanıklılığı artırmaya odaklanan 'Modüler Batarya Sistemleri (MBS)' alırken, tarımsal üretimde su ve gübre kullanımını optimize eden sensör tabanlı akıllı yönetim sistemi ARDV projesi de üçüncülük ödülüne değer bulundu.

'İnsan için Teknoloji' kategorisinde birincilik ödülü verilmezken, ikincilik ödülünü stres yönetimi, uyku bozuklukları ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen termal bileklik cihazı 'SerenTra' projesi aldı.

Üçüncülük ödülü de akciğer kanserini yapay zekayla erken teşhis etmeyi hedefleyen 'İnternetten Hastaneye' projesine verildi.

'Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz'

Etkinlikte AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdürü Koç, kurum olarak gençlere çok güvendiklerini ve sürekli yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Koç, Turkcell'in son 31 yılda, teknolojik yatırımlarıyla, fiber optik kablolarıyla, baz istasyonlarıyla toplamda 28 milyar dolarlık yatırım yaptığını vurguladı.

En önemli yatırımlarının gençlere yaptıkları yatırım olduğunu dile getiren Koç, 'Bugün de gençlere yaptığımız yatırımlardan bir tanesiyle sizlerle beraberiz. Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiriyoruz.' dedi.

Koç, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri projede, 400'ün üzerinde üniversite öğrencisinin geleceğin teknolojilerini, sorunlarını tartıştıklarını ve çözümler ürettiklerini belirtti.

Ödül törenine finale kalan 15 kişiyi davet ettiklerini anımsatan Koç, 'Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile beraber birinci, ikinci ve üçüncüleri açıkladık.' diye konuştu.

Koç, seçilen projelerdeki önemli kriterlerin öncelikle yenilik ve yeni nesil teknolojilerin kullanılması olduğuna dikkati çekerek, birçok gencin yapay zeka konusunda ne kadar hassas olduğunu ve bu konuyu ne kadar iyi bildiğini gördüklerini anlattı.

Geleceğin sorunlarının bugünün teknolojileriyle çözülemeyeceğinin altını çizen Koç, 'Geleceğin sorunlarını geleceğin teknolojisi olan yapay zekayla çözebilirsiniz. Arkadaşlar da sürdürülebilirlik alanında, dijital dönüşüm alanında birçok projeyi yapay zeka teknolojileriyle çözdüler ve biz de onlara bugün ödüllerini verdik.' şeklinde konuştu.

Koç, proje aracılığıyla gençlerin 'bir olmayı', 'birlik olmayı' ve 'takım olmayı' öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

'Arkadaşlara, yapmış oldukları projeleri ürüne dönüştürmeleri, bir startup kurmaları anlamında da 100 saatin üzerinde eğitim verdi. Eğitimler vermeye de devam edeceğiz. Büyük ihtimal bu arkadaşlar ileride bu fikirlerini Türkiye'nin geleceğinin unicornları olarak, şirketler kurarak bize gösterecekler. Bu sene ilkini yaptık. Hemen eylül ayında ikincisini yapmaya başlıyoruz ve proje yine 5-6 ay sürelik bir hazırlık aşamasından sonra artık her sene Türkiye'nin Turkcell'inin geleceğin teknoloji liderleri yarışmasını görebileceksiniz.'