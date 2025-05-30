Almanya Rusya gerilimini tırmandıracak iddia

Almanya'nın Taurus füzelerini Ukrayna'ya sağlaması durumunda Kiev, başta Moskova olmak üzere birçok önemli Rus şehri ve tesislerini vurabilir.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış çabalarının sürdüğü dönemde Almanya'nın, Ukrayna'ya Rusya'ya saldırılar için Taurus füzeleri yollamayı düşündüğü iddiaları, füze sisteminin gündeme gelmesine neden oldu.

Alman yetkililerin son açıklamalarının ardından Ukrayna'nın Taurus füzelerini edinme umudu arttı.

Eski Almanya Başbakanı Olaf Scholz, görev sürecinde ülkesinin güvenliğini tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacağını vurgulayarak Rusya'nın derinliklerine etki edebilecek uzun menzilli bir silah olan Taurus seyir füzeleri vermeyeceğini vurgulamıştı.

Buna karşın mevcut Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise göreve başlamadan önce de dile getirdiği üzere, Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus seyir füzelerini sağlayabileceği görüşünde.

Merz, koltuğu devraldıktan sonra "(Ukrayna'ya) Uzun menzilli silahlara imkan vermek istiyoruz. Ortak üretime de imkan vermek istiyoruz. Kamuoyunda ayrıntıları konuşmayacağız, işbirliğini yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullanarak konuyla ilgili tartışmaları pekiştirdi.

Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarını kaldırdığını açıklayan Merz'in, "Ukrayna'ya sağlanan silahlarda artık menzil kısıtlaması yok. Ne İngilizlerden ne Fransızlardan ne bizden ne de Amerikalılardan..." şeklindeki ifadeleri ise meseleyi gündemin ön sıralarına taşıdı.

Ancak Merz, resmen göreve geldikten sonra direkt Taurus ismini net olarak telaffuz etmeden, üstü kapalı mesajlar veriyor.

Rusya'ya göre, iddialar barış süreciyle uyumsuz

Kremlin'e göre ise Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamaların kaldırılma ihtimali tehlikeli bir adım.

Moskova yönetimi bu arayışları, taraflar arasındaki barış görüşmeleri gündemini sabote etme girişimleri olarak tanımlıyor.

Rus yetkililer, Batılı güçlerin Ukrayna'ya, Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılar yapmasına izin vermesi durumunda NATO'nun savaşın parçası olabileceğini savunuyor.

Ukrayna ordusunun erişim kapasitesi artacak

Almanya, savaşın başından itibaren Ukrayna'ya desteğini açıklarken Berlin, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok askeri yardım yapan 2. ülke durumunda.

Gündemde olan Alman-İsveç üretimi Taurus hava füzeleri, 500 kilometreye kadar etkili olmasıyla öne çıkıyor.

Ukrayna'nın bunları kullanması durumunda Rusya'nın Moskova dahil olmak üzere iç bölgelerine tesirli atışlar yapma kapasitesi ortaya çıkacak.

Füzelerin menzili Rusya'nın Belgorod, Kursk, Voronej, Smolensk, Kaluga, Bryansk ve Rusya için askeri öneme sahip Rostov-na Donu gibi önemli merkezlerini kapsayacak durumda.

Düşük seyir ve uzun menzil teknolojisi ve güçlü savaş başlıkları ve tesirli atışlarıyla öne çıkan Taurus, yaklaşık 1,4 ton ağırlığında ve radarlar tarafından zor tespit ediliyor.

Taurus, sığınaklar dahil birçok hedefi etkisiz hale getirebilme özelliğiyle dikkati çekiyor.

Batılı silahlarının savaştaki kullanımı

İngiltere, 11 Mayıs 2023'te Ukrayna'ya "Storm Shadow" (Fırtına Gölge) isimli havadan karaya seyir füzeleri tedarik edeceğini duyurmuştu.

Uluslararası basında, Ukrayna'nın 12 Haziran 2023'te Zaporijya bölgesine, 13 ve 23 Eylül 2023'te Sivastopol limanına yaptığı saldırılarda "Storm Shadow/SCALP-EG" füzelerinin kullanıldığı haberleri geçilmişti.

İngiliz basınında, 2024'te Ukrayna'nın, İngiltere'nin temin ettiği söz konusu seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığına dair haberler yer almıştı.

Ukrayna, "Storm Shadow" kullanarak Kırım'daki Sivastopol'da bulunan Rus Karadeniz Donanmasını ve tersanesini hedef alırken, donanmaya ait bazı savaş gemilerine hasar vermişti.

Fransa'nın Ukrayna'ya SCALP sağladığı, Ağustos 2023'te resmi olarak açıklanmıştı.

Rusya ise ATACMS, HIMARS füzesi, Storm Shadow gibi silahları imha ettiğini duyuran açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Bazı kaynaklardaki resmi olmayan verilere göre, "Storm Shadow"un bazı modellerinin etkili menzili, 555 kilometreye yaklaşıyor.

Buna göre Ukrayna'nın yolladığı füzeler, Rusya'da başkent Moskova başta olmak üzere birçok alanı vurma kapasitesine sahip.