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Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarında şaşırtan düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altında, çeyrek altındaki son rakamlar belli oldu. Analistler ne diyor? Uzmanlara göre geri çekilmeler sonrası yeni rekorlar görülebilir. İşte son durum...

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Dün ons altın fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 171 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 4 bin 156 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 810 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 130 liradan satılıyor.

Ons altın

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin 294 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Veri gündemi yoğun

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 260 dolar seviyesinin destek, 3 bin 310 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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