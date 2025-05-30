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Tartıştığı kocasını tabancayla öldüren kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tartıştığı kocasını tabancayla öldüren kadın tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde tartıştığı kocasını tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kadın tutuklandı.

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Önceki gün Ömer K'nin (44) öldürülmesine ilişkin şüpheli F.K'nin (40) saklanmasına yardım ettiği iddia edilen çiftin kızı A.N.K. (18) ve kızın nişanlısı A.K. (22) de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadının ifadesinde, eşinden sürekli şiddet gördüğünü söylediği, çıkan tartışma sonrası eşine ait ruhsatsız tabancayla cinayeti işlediğini belirttiği öğrenildi.

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