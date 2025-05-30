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Yaşlı kadın servetini dolandırıcılara kaptırdı! Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtmışlar

Yaşlı kadın servetini dolandırıcılara kaptırdı! Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtmışlar

İzmir'in Foça ilçesinde, kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtarak 65 yaşındaki kadının 5 milyon 450 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Yenifoça Jandarma Karakol Komutanlığına başvuran Ş.I. isimli kadın, 14 Nisan'da telefonda görüştüğü 2 kişinin kendilerini il emniyet müdürü olarak tanıttığını belirtti. Bu kişilerin görüşmede, isminin terör örgütü içerisinde geçtiği gerekçesiyle para talep ettiğini, korktuğu için de evini satarak toplam 5 milyon 450 bin lira gönderdiğini anlatan kadın, şikayetçi oldu.

Foça Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelilerin K.A. (19) ve A.Ü.K. (22) olduğunu belirledi.

Zanlıların, parayı valizle aldıkları ve ticari taksiyle İstanbul'a gittikleri bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, yol güzergahındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonrası şüpheliler, İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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