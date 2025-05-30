İzmir'de grevin ikinci günü! Halk çile çekiyor: Duraklar doldu taştı, trafik felç oldu
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin dün başlattığı grev sürüyor. Grev nedeniyle bugün kentteki otobüs duraklarında kuyruk oluştu. Vatandaşlar toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldi. İşlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler artınca trafik resmen felç oldu. İşte İzmir'den gelen görüntüler...
Toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde çalışan Genel-İş Sendikasına üye yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev ikinci gününde sürüyor.
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Grev nedeniyle şehir içi ulaşımda önemli bir görev üstlenen ESHOT otobüslerinin tamamına yakını kontak kapatınca duraklarda kuyruk oluştu.
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Vatandaşların toplu ulaşımda metro, İZBAN, tramvay ve vapur seferlerine yöneldiği gözlendi.
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Sefere çıkmayan ESHOT otobüsleri yerine İZULAŞ'a ait otobüslerle hizmet verildi.
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