Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal: İmamoğlu hikayesi bitti

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısında İBB soruşturmasında yolsuzluk iddialarının somutlaşmaya başladığını aktardı. İtirafçıların çoğalmaya başladığını belirten Ünal, "Ne olursa olsun, İmamoğlu hikayesi bitti; parayla yazılan/yazdırılan hikâye, hazin bir sona yaklaşıyor." ifadelerine yer verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturması kapsamında etkin pişmanlık kapsamında ifade verenlerin sayısı hızla artıyor.

Soruşturmanın seyrini değiştirebilecek ifadeler peş peşe gelirken, dikkat çeken bir yazı, bir dönem Cumhuraşkanı Erdoğan'ın metin yazarlığını yapan Yeni Şafak gazetesi yazarı Aydın Ünal'dan geldi.

"İmamoğlu hikayesi bitti" başlıklı yazısında İmamoğlu için siyasi ikbalin gözükmediğini savunarak, "Bugün cezaevinden çıksa, ne CHP’de, ne başka bir partide ne de bağımsız olarak yol yürüyebilmesi mümkün." iddiasında bulundu.

"Siyasete yol arkadaşlarıyla girmedi"

Ünal'a göre İmamoğlu, siyasete bir kadroyla, vefalı yol arkadaşlarıyla girmedi; paranın gücüyle belli bir noktaya kadar geldi.

İBB soruşturmasında itirafçıların sayısının çoğalmasıyla birlikte organize yolsuzluk ağının belirginleştiğini yazan Ünal, "Ortaya saçılan deliller İmamoğlu seçmeninin bile midesini bulandırmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayalleri zaten suya düşmüştü; üniversiteye usulsüz girdiği anlaşıldı ve artık bir diploması yok." ifadelerine yer verdi.

Parayla CHP'yi dizayn iddiası

"En önemlisi de paranın gücüyle dizayn etmeye giriştiği CHP’de kurgu bozuldu." diyen Ünal, Özgür Özel'in İmamoğlu’nun parasal desteği olmadan, o koltuğu muhafaza edebilmesi kolay olmayacağı görüşünü dile getirdi.

"CHP yakın zamanda kurultaya gidecek"

CHP içinde Kılıçdaroğlu ve onu istemeyenlerin büyük bir çekişme içinde olduğunu iddia eden Ünal, yazısına şöyle devam etti:

"Özgür Özel, bir müddet daha İmamoğlu’nu kullanarak kitlesini heyecanlı tutabilir ama yolsuzluk şekillendikçe, seçmende mide bulantısı arttıkça, umutlar da azalacaktır. Görünen şu: Yargı kararıyla ya da doğal mecrasında, CHP yakın zamanda kurultaya gidecek, büyük ihtimalle de Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak. O süreç içinde CHP kendi kendisini yemeye, tüketmeye devam edecek. Ne olursa olsun, İmamoğlu hikayesi bitti; parayla yazılan/yazdırılan hikâye, hazin bir sona yaklaşıyor."