Club TotalEnergies üyelerine özel yaz kampanyası

30 Mayıs-15 Temmuz tarihlerinde TotalEnergies İstasyonları'ndan yapılan Milangaz Otogaz alışverişinde 120 liraya kadar yakıt puan kazanacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Milangaz Otogaz, Club TotalEnergies üyelerine özel yaz kampanyasıyla 120 liraya varan yakıt puan kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanyada, TotalEnergies İstasyonları'ndan farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 600 lira ve üzeri Milangaz Otogaz alımlarının her biri için 30 lira yakıt puan hediye edilecek.

Kampanyadan faydalanmak için yakıt alışverişi öncesinde Club TotalEnergies mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanması gerekiyor. Club TotalEnergies üyeleri, yakıt alımından önce uygulama üzerinden oluşturacakları QR kod alanındaki şifreyi veya uygulamaya kayıtlı cep telefonu numarasını ön saha satış görevlisine ileterek kampanyaya dahil olabilecek.

Yaz kampanyasında kazanılan yakıt puanlar 31 Aralık'a kadar kullanılabilecek.