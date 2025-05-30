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Duygu havlupana asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı için karar verildi: Sadece yaşatmaya çalıştım katil değilim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Duygu havlupana asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı için karar verildi: Sadece yaşatmaya çalıştım katil değilim

İzmir'in Bornova ilçesinde, Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasına ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Bölükbaş'ın erkek arkadaşı beraat etti.

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İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), halası tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, emsal bir karar verilmesi gerektiğini söyledi. Baba Selahattin Bölükbaş da sanıkların hak ettikleri cezayı almalarını beklediğini dile getirdi.

Hakkında, "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık S.T, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Emre T. ise son savunmasında, Duygu Bölükbaş ile 1 yıl 4 aylık ilişkileri olduğunu, zaman zaman geçimsizlikleri olsa da aralarının kötü olmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Duygu'nun tırnaklarında bulunan DNA izleri, karı koca olmamızdan kaynaklı. Benim hayatımla oynuyorlar. Suni teneffüs yaptım, onu yaşatmak için daha ne yapabilirim? Ne karar çıkarsa çıksın saygım var. Bizim alnımız ak. Ben insan öldürmedim, can almadım. Allah bize kafidir. Bu sözleri babasına söylüyorum. Allah'a yemin ederim ki ben senin kızını öldürmedim. Sadece yaşatmaya çalıştım. Katil değilim." diye konuştu.

Mahkeme başkanı ise basında çıkan haber ve sosyal medyadan yapılan paylaşımlardan etkilenmeden, dava dosyasında yer alan tüm deliller, beyanlar ve savunmaların tarafsız bir şekilde takdir ederek hukuki ve vicdani karar oluşturduklarını, anayasa, kanun, hukuk ve adalete uygun şekilde hüküm verileceğinin tartışmasız bir gerçek olduğunu söyledi.

Daha sonra sanıklar için verilen hükümler açıklandı.

Mahkeme başkanı, S.T. hakkında bilerek ve isteyerek yalan söylediğine ilişkin somut bir delil bulunamadığından beraat kararı verdiklerini ifade etti.

Havlupan ile zemin arasındaki mesafe dikkate alındığında, Duygu Bölükbaş'ın başkası tarafından asılmasının mümkün olmayacağı kanaatine vardıklarını vurgulayan mahkeme başkanı, 112 kayıtları ve telefon incelemeleri neticesinde sanık Emre T. hakkında her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden vicdani kanaat kullanarak "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıkladı.

Bölükbaş'ın ailesi ise salonda verilen karara tepki gösterdi.

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