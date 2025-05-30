Umre ve hac tur şirketleriyle ilgili şikayetler yüzde 182 arttı

Şikayetvar’ın verilerine göre dini tur firmalarına yönelik şikâyetler geçen yıla oranla yüzde 182 arttı. Vatandaşlar, IBAN yoluyla ödeme yaptıktan sonra firmalara ulaşamadıklarını belirterek hem maddi hem de manevi zarara uğradıklarını dile getiriyor.

Abone ol

Çözüm platformu Şikayetvar, umre ve hac turları düzenleyen firmalara ilişkin 2025 yılına ait dikkat çekici verileri kamuoyuyla paylaştı. Platforma ulaşan başvurular, dolandırıcılık iddialarının ciddi boyutlara ulaştığını gösterdi. Geçtiğimiz yıla kıyasla şikâyetlerde yüzde 182’lik artış kaydedilirken, şikâyetlerin büyük bölümünü IBAN üzerinden yapılan ödemelere rağmen seyahatin gerçekleşmemesi ve firma yetkililerine ulaşılamaması oluşturdu.

Vatandaşların çoğu, tam da kutsal topraklara gitmeye hazırlandıkları dönemde dolandırıldıklarını belirterek ibadet fırsatını kaçırdıklarını ve derin bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyor.

PLATFORMDAN UYARI: "SADECE YETKİLİ FİRMALARLA ÇALIŞIN"

Şikayetvar, artan şikayetler üzerine mağduriyetin önüne geçilmesi için vatandaşlara bazı temel uyarılarda bulundu. Buna göre;

Yalnızca Diyanet ve TÜRSAB onaylı firmalar tercih edilmeli.

Ödemeler şirket adına kayıtlı banka hesaplarına yapılmalı, şahıs IBAN’larından kaçınılmalı.

Sözleşme, dekont, tur programı gibi belgeler yazılı olarak alınmalı.

Firma geçmişi ve kullanıcı yorumları mutlaka araştırılmalı.

Dolandırıcılık şüphesi halinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB’a bildirim yapılmalı.

MAĞDURLAR KONUŞTU: "ZOR ZAHMET BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAMIZI ALDI, KAYBOLDU"

Şikayetvar'a ulaşan bazı başvurular, yaşanan mağduriyetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte platforma yansıyan örnek şikayetlerden bazıları:

“Paramı aldı ortadan kayboldu”: 4 kişilik bir umre programı için 38 bin TL ödeyen bir vatandaş, ödeme yaptığı H.D. isimli kişiye daha sonra ulaşamadığını, hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.

“Zararım 189 bin TL”: Altı kişilik umre seyahati için bir aracıyla iletişime geçen bir başka mağdur, IBAN üzerinden yaptığı toplam 189 bin TL’lik ödemenin ardından kendisine sözleşme verilmeyince şüpheye düştü. Daha sonra iletişim kuramadığı kişinin dolandırıcı olduğunu anladığını kaydetti.

“Paramızı nasıl geri alacağımızı bilmiyoruz”: Karaman’da 86 bin TL ödeyen bir çift ise, tur temsilcisine ulaşamadıklarını ve hukuki süreç başlatmak için ne yapmaları gerektiğini bilemediklerini ifade etti.

“Aynı tur, dört kat fiyat farkı”: Aynı tarihlerde aynı otobüsle kutsal topraklara giden 40 kişilik bir grubun bazı üyeleri 30 bin TL, bazıları ise 104 bin TL ödeme yaptığını iddia etti. Katılımcılar organizasyonun içeriğinden ve konaklama koşullarından memnun kalmadıklarını dile getirdi.