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Edremit Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Edremit Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit İlçe Belediyesi'nin Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 3 personel ile 3 şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, 3 belediye çalışanının "CİMER şikayetlerini kapatacağız." diyerek vatandaşlardan para istedikleri tespit edildi.

Polis, söz konusu belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde inceleme yapıp, buldukları kusurları gizledikleri ve "yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık" diyerek dosya hazırladıklarını belirledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Adana'da eş zamanlı operasyon için harekete geçen ekipler, müdürlükte görevli E.P, S.D. ve O.S'nin yanı sıra 3 şüpheli daha yakalandı. Soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve Edremit Belediyesi'nde arama yapıldı. Zanlıların, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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