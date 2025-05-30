Yeni Citroen E-C3, Türkiye'de satışa sunuldu! Bakın fiyatı ne kadar

Citroen, yeni E-C3 modelini, yüzde 100 elektrikli seçeneği ile Türkiye'de 1 milyon 99 bin 900 liradan satışa çıktı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sıfır emisyonlu mobilite isteyen kullanıcılar için üretilen tamamen elektrikli yeni E-C3, Akıllı Otomobil Platformu ile rakiplerinden ayrışırken, B segmentinde ilk kez Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve yeni Citroen Advanced Comfort koltuklarla tasarlandı.

Yeni Citroen E-C3 1 milyon 99 bin 900 liradan satışta

Yeni Citroen E-C3, tamamen elektrikli altyapısıyla, sıfır gürültü ve sıfır titreşim sunarak daha dingin bir sürüş deneyimi sağlıyor. Şehir içinde 446 kilometreye (km) kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kilovat/saat (kWsa) LFP batarya paketi ve sadece 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj performansı sağlayan 100 kW DC hızlı şarj özelliğiyle yeni Citroen E-C3, elektrikli araç kullanımını kolaylaştırıyor.

SUV karakteri, geniş iç hacmi ve markaya özgü yüksek konfor özellikleriyle 4'üncü nesil C3, Plus ve Max donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor.

Yeni Citroen C3, Plus isimli başlangıç versiyonundan itibaren zengin ekipmanlarla donatıldı. 17 inç çelik jantlar, tavan barları, LED farlar, 10,25 inç multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, Comfort Citroen Advanced Comfort koltuklar, Citroen Advanced Comfort süspansiyon, elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar, arka park sensörü ve Citroen Head-Up Display standart olarak sunulan donanımlar arasında. Güvenlik tarafında ise, aktif şerit takip sistemi, aktif güvenlik fren sistemi, sürücü dikkat uyarı sistemi, çarpışma riski uyarısı, akıllı uzun far asistanı, hız sabitleyici ve hız sınırlayıcı ile "sürücü, yolcu, ön, yan ve perde hava yastıkları" gibi güvenlik ve sürüş destek sistemleri yeni E-C3'te standart olarak sunuluyor.

Max donanımlı versiyonda ise 17 inç elmas kesim alaşım jantlar, ön LED farlar, LED arka stop lambaları, karartılmış arka camlar, Citroen Advanced Comfort Süspansiyon, Citroen Advanced Comfort koltuklar, dekoratif tavan rayları, akıllı telefon ekran yansıtma özelliğine sahip 10,25 inçlik renkli dokunmatik ekran, elektrikli katlanır ve ısıtmalı yan aynalar, otomatik klima, 3D navigasyon, kablosuz şarj, geri görüş kamerası, elektrokrom dikiz aynası, elektrikli park freni, akıllı uzun far asistanı, aktif güvenlik fren sistemi, yeni Citroen Head-Up gösterge, otomatik farlar, arka park sensörleri, hız sabitleyici/sınırlayıcı ve 6 adet hava yastığı sunuluyor.

Geniş bagaj hacmi sunuluyor

Yeni E-C3, beyaz, mavi, kırmızı, gri ve siyah olmak üzere 5 farklı gövde rengiyle sunuluyor. Citroen'in çift renkli kontrast tavan özelliği, en üst versiyonunda siyah veya beyaz renkte standart donanım olarak sunulurken, renklerdeki ayrım noktasını saca işlenen C sütunundaki keskin bir çizgi oluşturuyor.

Dördüncü nesil Citroen E-C3, Citroen'in cesur yeni marka tasarımını temsil eden, iddialı bir görünümle baştan aşağı yeniden tasarlandı.

Yeni E-C3, yerini aldığı 3'üncü nesline göre 4015 milimetre (mm) uzunluğu (+19 mm), 1755 mm genişliği (+6 mm), 1590 mm yüksekliği (+10 cm) ve 2540 (+1 mm) mm'lik aks mesafesi ile boyutları ve yaşam alanında değişimle öne çıkıyor.

Yeni E-C3'te geniş bir bagaj hacmi de sunuluyor. Daha uzun iç mekan, kapı panelleri, orta konsol ve orta kol dayamanın altında kullanışlı ve akıllı saklama alanları ve ayrıca orta konsolda kablosuz telefon şarj sistemi de yer alıyor. Konforlu 60/40 oranında yatan arka koltuk sırtlıkları ve arka çamurluklar arasındaki 1015 mm'lik genişlik ile daha büyük nesneleri taşıma kolaylığı da sağlıyor. Standart konumda 310 litre sunulan geniş bagaj hacmi, günlük hayatın gereksinimlerini karşılıyor.