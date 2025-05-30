Özgür Özel'den Türk-İş ve Hak-İş'e asgari ücret zammı için ziyaret

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Abone ol

Asgari ücrete ara zam talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında ilk olarak HAK-İŞ'e gelen Özel, Arslan ile görüşmesi öncesi gazetecilere, asgari ücrete ara zam talebine ilişkin kendi görüşlerini ifade etmek, işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerini öğrenmek amacıyla bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin zor şartlardan geçtiğini ifade eden Özel, emeğin taleplerinin arkasında durmak ve işverenlerin de zorluklarını dikkate alarak bütünleşik bir çözümün parçası olmanın görevleri olduğunu bildirdi.

Mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını söyleyen Özel, geçen yıl buna ara zam yapılmadığını anımsattı.

Özel, beklenen enflasyona göre asgari ücrete zam yapmanın bedelini işçinin ödediğini ifade ederek, asgari ücretin Türkiye'de ortalama ücrete dönüştüğünü dile getirdi.

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmamasının kabul edilebilir olmadığını vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"Biz bu konuyu siyaset üstü yerden ele alalım diyoruz. Bu konu sadece sendikaların, sadece sosyal demokrat partinin konusu değil, tüm siyasetin konusudur. O yüzden derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanmasını, bu temmuzda da bu Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu anti-demokratik yapısına rağmen kapsayıcı şekilde tüm konfederasyonların dahil edilip, üç konfederasyonun üreteceği ortak talebin dikkate alınıp, işverenin de haklı endişelerinin, taleplerinin giderileceği şekilde, kamunun da elini taşın altına atıp bu işi çözmesini bekliyoruz."

Asgari ücretin emeği var edecek, ayakta tutacak ücret olduğunu ifade eden Özel, "Bunun için devletin de işverenlerin de üzerine çok önemli sorumluluklar düşüyor. Sektör sektör sorunlar, geçiş dönemleri konuşulabilir. Devletten yapılacak önemli katkılar olacaktır. Bunların hepsini konuşmalıyız. Haziran boyunca her şeyi konuşmalıyız ama en çok asgari ücrete ara zam talebini konuşmalıyız ve bunu mutlaka almalıyız." dedi.

"Yeni bir anlayışın geliştirilmesi gerekiyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan da Özel'in asgari ücretle ilgili değerlendirmelerinin, kendi talepleriyle büyük ölçüde uyuştuğunu söyledi.

Geçen yıl aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası TÜRK-İŞ'in "Komisyon yapısı değişmediği sürece toplantıya katılmayacağını" açıklamasının önemli olduğunu belirten Arslan, HAK-İŞ olarak kendilerinin de komisyonun yapısı değişmediği sürece asgari ücretin anlamını yitireceği konusunda ısrarcı olduklarını dile getirdi.

Arslan, "Bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan bir asgari ücreti belirleme imkanı yok. O nedenle bizim önceliğimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun daha demokratik, katılımcı, çoğulcu, objektif kriterlere dayalı bir modeli oluşturmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Almanya ile Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesinin asgari ücreti belirleme yapısından bahseden Arslan, TİSK'e, işveren ve işçi örgütleri olarak ortak bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturma çağrısında bulundu. Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısıyla birlikte asgari ücret tespit kriterlerinin de Türkiye'ye yakışır olmasında ısrar ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine de değinen Arslan, işçi kesimi olarak 27 Şubat'ta sundukları teklife karşı henüz TÜHİS'in teklif sunmadığını hatırlattı.

Arslan, Kurban Bayramı'nın da yaklaştığına işaret ederek, "Bayram öncesi bu işin tamamlanması ve kamuda çalışanların arzu ettikleri ücreti elde etmek için büyük çaba içerisindeyiz." dedi.

Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesinin bir an evvel sonuçlandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

"İnfaz düzenlemesi, cezaevinde yakınları olan herkeste beklenti yaratıyor"

Bir gazetecinin, Meclis'e sunulan infaz düzenlemesine ilişkin sorusu üzerine Özel, önerinin çok yönlü beklentileri karşılamadığını ifade etti.

Özgür Özel, "İnfaz düzenlemesi, cezaevinde yakınları olan herkeste beklenti yaratıyor. Hele hele dini bayramlardan önce böyle beklentinin yaratılıp da yerine getirilmemesi travmatik durum oluşturuyor. O yüzden bu konularda çok dikkatli konuşmak gerekirdi." diye konuştu.

Af konusunda toplumsal mutabakat aranması gerektiğini dile getiren Özel, "İnfaz düzenlemesi meselesine hem hassasiyetleri hem de beklentileri gözeten, yapıcı yerden katkı vermeye çalışacağız." düşüncesini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı cumhurbaşkanlığı adaylığı ve anayasa değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Özel, 2010 ve 2017 yıllarındaki anayasa değişiklikleri öncesi dile getirdikleri çekinceleri hatırlattı.

Özel, şöyle devam etti:

"Şimdi yine kendi kendilerine aynı söylem setiyle bir anayasa söylüyorlar. Biz de diyoruz ki, 'Gerçek niyetiniz ne? Onu bir anlatın.' Yani 'Darbe anayasasından kurtulacağız ve sivil bir anayasa yapacağız.' demek o kadar klişe ki. Evet, buna ihtiyaç var ama bunun için oturup gerçekten samimiyetle toplumun tüm kesimlerini almak, dinlemek, konuşmak ve hep birlikte yapmak lazım. Bunun için de bir anayasaya sadakat, anayasacılık, anayasa fikrinin insanı olması lazım."

Özgür Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı anayasaya harfiyen uyun, anayasaya uymadığınız bütün uygulamalardaki eksikliklerinizi telafi edin, sonra gelin, 'Anayasa yapalım.' deyin. O zaman değerlendirelim." dedi.

Açıklamaların ardından Arslan, Özel'e seramik üzerine işlenmiş Mescid-i Aksa görseli ile tespih hediye etti.

Özel de Arslan'ın adına TEMA Vakfı tarafından dikilen çınar ağacının sertifikasını kendisine verdi.

Bir süre daha basına kapalı devam eden toplantı sonrası Özel, TÜRK-İŞ'e geçti.

"Asgari ücrete ara zam talebini mutlaka dile getirmek durumundayız"

Özel'i TÜRK-İŞ'e gelişinde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindekiler karşıladı.

Bir süre Atalay'ın makamında gerçekleşen görüşme sonrası Özel ve Atalay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, en kötü sendikanın, sendikasızlıktan iyi olduğunu ifade ederek, tüm emekçileri en uygun sendikada örgütlenmeye çağırdı.

Özgür Özel, asgari ücretten etkilenen tüm yapılarla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini aktardı.

"TÜRK-İŞ'in, 'Biz diğer sendikalar yoksa, orada (Asgari Ücret Tespit Komisyonu) yokuz.' demesi kıymetli, çok demokratik bir yaklaşım." diyen Özel, Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilere Asgari Ücret Tespit Komisyonunun demokratik ve sonuç alabilecek bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili tekliflerini yineledi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün 600 bin kamu işçisini ilgilendirdiğini belirten Özel, "Bu 600 bin işçinin 350 bini 6 aydır, 250 bini 3 aydır mağdur. Bir an önce bunun yapılması lazım." diye konuştu.

Özel, gelecekte demokratik, sivil, güçlü anayasa yapıldığında en güçlü söylemin örgütlenme özgürlüğüne dair yapılması ve bütün kanunların da buna uygun hazırlanması gerektiğini söyledi.

"İşçi şu anda tezgahta huzursuz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde 4 toplantının geride kaldığını, sundukları teklife karşı henüz TÜHİS'ten karşı teklif gelmediğini anımsattı.

İşçilerin son 4 yılda alım gücünün çok düştüğünü ifade eden Atalay, vergi dilimi nedeniyle yılda 2 ay kazanılan ücretin vergi kesintisine gittiğini söyledi.

Yüksek Hakem Kurulu ve Asgari Ücret Tespit Komisyonunun demokratik yapıda olmadığını öne süren Atalay, komisyonda DİSK ve HAK-İŞ'in de olması gerektiğini dile getirdi.

Atalay, "Bu ülkede dar ve sabit gelirliler, emekliler, asgari ücretliler zor durumda ama ondan önce bizim bir an evvel kamu sözleşmeleriyle ilgili bize müspet cevap versinler, kamu sözleşmeleri bitsin, çıksın. İşçi tezgahta ülkeyi yönetenlerden bununla ilgili bir haber bekliyor. İşçi şu anda tezgahta huzursuz." dedi.

Özel ve Atalay, daha sonra yürüyerek gittikleri PANKOBİRLİK Mescidi'nde cuma namazını kıldı.