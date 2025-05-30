10. Yargı Paketi için görüşmeler yarın başlayacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen düzenlemenin yarın komisyonda görüşülmeye başlanacağını duyurdu.

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TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni 31 Mayıs Cumartesi günü görüşmeye başlayacak. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Yüksel, "Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı" vizyonunun hukuki zeminini güçlendirmeyi hedefleyen teklifin, hukuki güvenliği artırma, temel hakların korunmasını güçlendirme, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma ve suçla daha etkin mücadele etme amacını taşıdığını belirtti. Teklif ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bazı düzenlemelere yönelik hükümler de içeriyor.

Yüksel, 2002'den bu yana hayata geçirilen yargı reformlarını hatırlatarak, "4. Yargı Reformu Strateji Belgesi" ile bu sürecin derinleştirildiğini ifade etti.

30 maddeden oluşan teklif, 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Denetimli serbestlik sistemine ölçülülük ve etkinlik kazandırılması hedeflenirken, ceza adaletinin daha etkin işlemesi için önemli düzenlemeler getiriliyor. Buna göre, hükümlülerin cezasının en az onda birini infaz kurumunda geçirmesi zorunlu hale getirilecek. Böylece cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve cezanın caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor.

İkinci kez mükerrer suç işleyen hükümlülere de koşullu salıverilme imkanı tanınarak, dörtte üçünü iyi halle geçirenlerin tahliyesinin önü açılacak. Bu şekilde hükümlülerin kurallara uyumu ve ıslah çabası teşvik edilecek.

Kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik özel infaz usulleri genişletiliyor. Geceleyin ve hafta sonu infaz uygulamasının kapsamı artırılırken, konutta infaz sınırları yaş gruplarına göre yükseltiliyor. 80 yaş ve üzeri kişiler için 6 yıla kadar olan hapis cezalarının konutta infazı mümkün olacak. Hastalık ve engellilik durumlarında da konutta infaz süresi artırılıyor.

Çocuk hükümlülere yönelik ceza infaz süreçleri yeniden yapılandırılıyor. Eğitici ve onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde, iyi halli çocuklar eğitimevlerine yönlendirilecek ve ıslah sürecine katkı sağlanacak.

Kasten yaralama, ağırlaştırılmış yaralama, tehdit ve meskun mahalde silahla ateş etme suçlarının cezaları artırılıyor. Özellikle düğün, nişan ve asker uğurlamalarında silah kullanımına ilişkin yaptırımlar sertleştiriliyor. Alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma ve trafikte yol kesme suçlarına yönelik cezalar da yükseltiliyor.