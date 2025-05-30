İBB Saraçhane protestosunda gözaltına alınan gençlere 68 gün tahliye

İSTANBUL Saraçhane eylemleri sırasında gözaltına alınan 14’ü tutuklu 16 kişinin ilk duruşması bugün İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yargılanan tüm gençler tahliye edildi.68 gün hapis yatan gençler yaklaşık 2 ay sonra özgürlüklerine kavuştular.Abone ol
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek eylemlerinde gözaltına alınan 14’ü 68 gündür tutuklu 16 gencin davasında ilk duruşma, bugün İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma, Silivri’de, Marmara Cezaevi 2 no’lu duruşma salonunda yapıldı.
Gençlerin tamamı duruşma salonuna gelirken, aileleri alkışlarla karşıladı.
Duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Trabzon Milletvekili Avukat Sibel Suiçmez, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, İstanbul Barosu avukatları izledi.
Gençlere yöneltilen suçlamalar
14'ü tutuklu 16 gencin iddianamesi olaydan 45 gün sonra hazırlanmıştı. İddianamede, 16 kişi için TCK'nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
Duruşma sonunda gençlerin tamamının tahliye edilmesine karar verildi.