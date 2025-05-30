Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili sonunda patladı. X: Hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, tehditler aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.' diyerek meydan okudu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay’ın ardından hakkında ortaya atılan şaibe iddialarına ve sosyal medyada maruz kaldığı linç kampanyalarına sert bir açıklamayla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” başlığıyla yayımladığı açıklamasında, kendisine yönelik tehdit ve saldırılar olduğunu söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yayınladığı CHP'yi karıştıracak açıklamaları:

Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…

-20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim. Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.