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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya yönelik şaibe iddialarıyla ilgili sonunda patladı. X: Hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, tehditler aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.' diyerek meydan okudu.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay’ın ardından hakkında ortaya atılan şaibe iddialarına ve sosyal medyada maruz kaldığı linç kampanyalarına sert bir açıklamayla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur” başlığıyla yayımladığı açıklamasında, kendisine yönelik tehdit ve saldırılar olduğunu söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yayınladığı CHP'yi karıştıracak açıklamaları:

Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…
-20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim. Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum. 

-Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum. Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de… Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.
-Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.
-Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda. -Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.
-Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız. Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız. Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim.
-Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam. 
-Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.
-Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.
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