Yeni ücret tavanları Resmi Gazete'de yayımlandı! BOTAŞ,TPAO,İller Bankası genel müdür maaşları belli oldu

Karar, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9. ve ek 1. maddelerine tabi kuruluşlarda görevli kapsam dışı personeli, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan kuruluşlar ve bağlı

ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli, İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile burada görevli sözleşmeli personeli, PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyelerini,

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile tasfiye kurulu üyelerini, özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyelerini kapsıyor.