Ankara için 'dikkat' uyarısı: Saat verildi, aman dikkat okumadan çıkmayın

Ankara Valiliği, yarın 12.00 ile 23.00 saatleri arasında kent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Vatandaşlar ani sel, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

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Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak, başkentte 1 Haziran Cumartesi günü kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Açıklamada, özellikle günün öğle saatlerinden geceye kadar sürecek yağışın yerel olarak etkili olacağı belirtildi.

Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi’nden alınan son tahminlere göre, 1 Haziran Cumartesi günü 12.00 ile 23.00 saatleri arasında Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, yaşanabilecek risklere karşı özellikle düşük kotlardaki binalar, dere yataklarına yakın yerleşimler ve trafiğin yoğun olduğu güzergâhlarda daha dikkatli olunmasını istedi.