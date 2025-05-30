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Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı yaptı

Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 ile 'sarı' kodlu uyarıda bulundu. Alınan son bilgilere göre 19 ilde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji listesinde yer alan iller şöyle: Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Isparta, Burdur, Antalya, Eskişehir, Konya, Ankara, Sivas, Kayseri, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir.

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İçişleri Bakanlığı, 19 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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