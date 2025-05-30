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Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın beklenen yerel gök gürültülü sağanak nedeniyle 19 il için "sarı" kodlu uyarı yayınladı.

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın öğleden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Akdeniz ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda, söz konusu bölgelerde bulunan 19 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.

“Sarı” kodlu uyarı verilen iller ise şöyle:

Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa’nın doğusu, Uşak, İzmir’in iç ve güney kesimleri, Aydın, Muğla, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir, Konya’nın batısı, Batı Akdeniz, Antalya’nın iç ve doğusu, Burdur, Isparta, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Kastamonu, Bolu, Karabük’ün güneyi.

Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

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