Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk tepki Nevşin Mengü'den geldi

Şaibeli kurultay soruşturmasına yönelik sessiziliği nedeniyle hedef alınan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında isim vermeden hedef aldığı Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun parti içi muhaliflerine Yunan askeri benzetmesi yaptığını söyledi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada sona gelindi. Mahkeme 30 Haziran'da kararını açıklayacak.

Bu süreçte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi iddiaları yalanlamayan ve sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

"NEVŞİN MENGÜ'NÜN KILIÇDAROĞLU İDDİASI"

Nevşin Mengü'nün, Kılıçdaroğlu'na savcı tarafından haber yollandığını, söz konusu iddiaların yalan olduğuna yönelik bir beyanda bulunması durumunda soruşturmayı kapatacağını fakat Kılıçdaroğlu'nun bu davete icabet etmediğini iddia etmesi fitili ateşledi.

30 Haziran'da mahkeme kararı ile kurultayın iptal edileceği ve eski yönetimin Kılıçdaroğlu ile birlikte partinin yönetimine geri döneceği iddiaları gündem oldu.

Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi olurken bugün yaptığı bir X paylaşımı ile sessizliğini bozdu.

"TROL HESAPLAR TARAFINDAN..."

Tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz." ifadeleri ile meydan okudu.

"SİYASET YAPTIĞI KİŞİLERE YUNAN ASKERİ GÖNDERMESİ YAPMIŞ"

Hedefindeki isimlerden biri olan ve kaosun başlamasında büyük payı bulunan Mengü, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını ilk yorumlayanlardan biri oldu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'li parti içi muhaliflerine Yunan askeri benzetmesi yaptığını söyleyen Mengü şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki iddialara attığı uzun bir tweetle yanıt verdi. Son cümlesi çarpıcı:

'Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz.'

Atatürk 'harem-i İsmet' benzetmesini Sakarya Meydan muharebesi öncesinde kullanmıştı.

Sanırım 'düşmanları' partinin içine çektim, şimdi de içinde boğacağım demek istiyor

Bu zamana kadar beraber siyaset yaptığı kişilere Yunan Askeri göndermesi yapması enteresan."