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Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Esir takasında kritik rol

Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Esir takasında kritik rol

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın ateşkesle ilgili herhangi bir belgeyi kendilerine veya Türkiye’ye iletmediğini belirterek, Moskova’nın barış müzakerelerinin başarısız olmasını amaçladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Kiev’de görüşen Zelenskiy, Türkiye’nin desteğiyle gerçekleşen esir takası ve barış girişimleri için teşekkür etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın, ateşkesin sağlanmasıyla ilgili memorandumu henüz kendilerine göndermediğini, böylece bir sonraki olası barış müzakerelerinin sonuç vermemesini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul eden Zelenskiy, Telegram hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri sonucu 1000 Ukraynalı esirin evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Fidan ile yaptıkları toplantıda, savaşın sone erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımları görüştüklerini aktaran Zelenskiy, "Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu yapılan 1000'e 1000 formattaki esir takasının ardından ateşkesle ilgili bir memorandumu hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir. Maalesef Rusya, bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor."

Ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

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