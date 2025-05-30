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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe’nin Bosnalı golcüsü ve kaptanı Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bosnalı golcü, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Elveda deme zamanı geldi. Ayrılık asla kolay değildir; özellikle de Fenerbahçe gibi bir kulüpten... Son 2 yıldır bana aile gibi hissettiren herkese teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, hocamız, personel, kulüp ve her gün perde arkasında yorumladan çalışan tüm insanlara...

Bizi her zaman büyük bir tutkuyla destekleyen herkese özel bir teşekkür etmek istiyorum. Sizler Fenerbahçe'nin gerçek kalbisiniz ve sizi her zaman yüreğimde taşıyacağım. Her gün antrenmanda ve sahada elimden gelenin en iyisini yaptım. Hayalini kurduğunuz kupaları kazanmak için yeterli değildi ancak Fenerbahçe gibi tarihi ve onurlu bir formayı giymekten daha fazla gurur duyamazdım."

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