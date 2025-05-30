Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin altyapı yatırımlarına övgü

Eski İngiltere lideri Boris Johnson, Türkiye'nin altyapı yatırımlarını överek ülkenin havalimanı ve tren projelerini örnek gösteriyor. Türkiye'nin bu alanda atılımcı ve başarılı çalışmalarının altını çiziyor.

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Türkiye'nin son yıllardaki altyapı yatırımları, uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor. Maliye Hesap Uzmanları Vakfı'nın İstanbul'da düzenlediği panelde bir araya gelen küresel liderler, bu yatırımları değerlendirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin havalimanları ve yüksek hızlı tren projeleriyle sergilediği başarıyı övgüyle anlatarak konuşmasına başladı.

PANELE ÇOK SAYIDA İŞ İNSANI KATILDI

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) tarafından 'Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler -Trump Politikalarının Türkiye'ye ve İş Dünyasına Etkileri' başlıklı panele; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşik Krallık eski Başbakanı Boris Johnson, Dünya Ticaret Örgütü Eski Genel Direktörü Roberto Azevedo, HUV Vakıf Başkanı Ahmet Eren ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Düzenlenen panelde konuşan Johnson, Birleşik Krallık'ta yeni bir otoyol dahi inşa etmediklerini söyledi.

"BU BİZİM ALMAMIZ GEREKEN BİR DERS"

Johnson, Türkiye'nin bilhassa altyapıya yatırım yaptığını, Birleşik Krallık'ta bunun çok sıkıntı yaratan bir durum olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık'ta pek çok önemli projeyi özellikle İngiltere'nin kuzeyindeki projeleri iptal etmeleri gerektiğini kaydeden Johnson, "Fakat Türkiye'de havalimanları inşa ediliyor. İnanılmaz altyapı yatırımları var ve yüksek hızlı tren yatırımları var. Balkanlara bağlanıyor tren hatları ve bu, bizim aslında almamız gereken bir ders." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİM HIZI BİZİ GERİDE BIRAKIYOR"

Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

Londra'da çok şey inşa ettik. Nehir geçişleri ve köprülerimiz vardı Birleşik Krallık'ta. Kabul etmeliyiz ki Türkiye'nin istekleri gerçekten ilham veriyor ve değişimin hızına, ölçeğine baktığınızda bizi geride bırakıyor. İlk kez Türkiye'ye geldiğimden beri değişimin muazzam ve baş döndürücü olduğunu görüyorum.

Türkiye dünya sahnesinde daha önemli bir rol üstlendi. Doğu ve Batı üzerinde gerçekten köprü oldu. Bir yandan da NATO üyesi ve Suriye ile sınırı var. Türkiye, çok önemli şeyler yaptı. Bu anlamda barış ve istikrarı sağlayacak bir ülke.

"TÜRKİYE ARABULUCULUK GÖREVİNİ DE ÜSTLENDİ"

İngiltere ve Türkiye'nin birlikte çok güzel bir yol haritası olduğunu söyleyen Johnson, şu ifadeleri kullandı:

Dünyaya güvence vermek konusunda yapılması gereken ilk husus öncelikle Ukrayna'daki savaşa son vermek. Türkiye'nin çabalarını görüyorum, barış getirme konusunda Türkiye arabuluculuk görevini de üstlendi.

Ukraynalılar da hiçbir zaman Moskova'nın boyunduruğuna girmeyecek. Bu bir bağımsızlık savaşı. Bir şekilde bitti bu iş. Washington ve Beyaz Saray bunu yavaştan anlamaya başlıyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA İKİNCİ YAPTIRIMLARA DAİR GEÇİŞ GÖRECEĞİZ"

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın bu savaşı başlatmadığını bunu herkesin bildiğini söyledi.

Beyaz Saray'ın artık bunu anladığını dile getiren Johnson, "Son birkaç aydır olup bitenler ABD Başkanı Donald Trump için artık daha net bir hale büründü." diye konuştu.

Johnson, "Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde gerçek baskı uygulamaya başlayacak. Trump'ın Ukrayna'daki geçmişini hatırlayalım. Önümüzdeki birkaç hafta içinde ikinci yaptırımlara dair bir geçiş göreceğiz." açıklamasında bulundu.

"KÜRESEL DÜZEYDE ETKİLİ İSİMLERLE GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİK"

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) Başkanı Ahmet Eren de, düzenlenen panel ile güncel ekonomik gelişmeleri kamuoyunun dikkatine sunduğunu ifade etti.

Eren, küresel panellerle, küresel düzeyde etkili isimlerle gelişmeleri değerlendirme imkanı sağladıklarını belirtti.

Geride bıraktıkları yıllarda hem Türkiye'den hem de yurt dışından saygın bilim insanları, siyasetçiler ve ekonomi uzmanlarını ağırladıkları aktaran Eren, bu etkinliklerde 2023'te Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye başlığıyla küresel ekonomideki dönüşümleri ele aldıklarını söyledi.

"MAKROEKONOMİK İSTİKRAR ANLAYIŞLARINI TARTIŞTIK"

Eren ayrıca 2024'te Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı teması çerçevesinde makroekonomik istikrar anlayışlarını kapsamlı biçimde tartıştıklarını da kaydetti.

Bu yılki panelin konusunun küresel ölçekte dikkat çekici bir gündemi ele aldığını vurgulayan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

Panel başlığımızın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve geleceğine dair güçlü beklentilerin konuşmaya başlandığı dönemden önce belirlenmiştir. Ancak özellikle Trump'ın 2 Nisan 2025 tarihinde yaptığı ve küresel yankı uyandıran açıklamalar bu kurguyu daha da güncel ve önemli hale getirdi.

Trump'ın küresel siyasi ve ekonomik sistem üzerinde yaratabileceği etkileri değerlendirmek bugün her zamankinden daha kıymetli. Bu doğrultuda alanında uluslararası itibara sahip çok kıymetli konuşmacılarla sizleri bir araya getirmekten büyük memnuniyet duymaktayız.

Panele katılımı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a teşekkür eden Eren, panelin Türkiye, iş dünyası ve karar alıcı kurumlar için faydalı bir tartışma düzeni oluşturmasını umduğunu belirtti.