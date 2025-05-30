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“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''

“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''

CHP'de 38. Olağan Kurultay'ın ardından yaşanan tartışmalar sürerken, gözler uzun süredir sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrilmişti. Eski CHP Genel Başkanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu. Gazeteci Barış Yarkadaş ise Kılıçdaroğlu’nun çıkışına destek verdi.

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Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, kurultay sonrası başlayan spekülasyonlara dair konuştu. Açıklamasında, sosyal medyada sahte hesaplar üzerinden organize bir linç kampanyasına maruz kaldığını ve açık tehditler aldığını belirtti. “Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara... söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir,” ifadeleriyle sert bir çıkış yaptı.

Kılıçdaroğlu, “Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz,” sözleriyle CHP içindeki tartışmalara son noktayı koydu.

Yarkadaş: “Fikir Fahişelerine Gereken Yanıtı Verdi”

Gazeteci ve eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun açıklamasının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yarkadaş, “Kılıçdaroğlu konuşsun diyordunuz… Konuştu ve ‘fikir fahişelerine’ gereken yanıtı verdi. Hadi şimdi gidin kumda oynayın…” ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu’na destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması parti içi dengeleri etkiler mi?

Bu açıklamanın ardından parti içi tartışmaların nasıl şekilleneceği merak konusu. Barış Yarkadaş gibi isimlerin desteği, Kılıçdaroğlu’nun yeniden siyasi denkleme güçlü bir biçimde dahil olabileceği yorumlarına neden oldu.

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