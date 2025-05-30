BIST 9.020
DOLAR 39,22
EURO 44,59
ALTIN 4.151,87
HABER /  SPOR

Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı

Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı

Trendyol Süper Lig’in 2024-25 sezonu son haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Zubkov ve Lundstram’ın golleriyle puanını 51’e yükselterek sezonu 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanla ligi 14. sırada bitirdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 38. ve son hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Zubkov ile 57. dakikada Lundstram kaydetti. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51'e yükselterek ligi 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanla 14. sırada kaldı.

Antalyaspor 0 - 2 Trabzonspor

90'Son düdük geldi ve Trabzonspor maçı 2-0 kazandı.

58'GOL! Trabzonspor, Ludstram'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Zubkov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Lundstram ağları havalandırdı.

55'GOL! Trabzonspor, Zubkov'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topşla buluşan Zubkov soluna çekerek içeri katetti. zubkov'un sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

32'Zubkov sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Salih'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

26'Zubkov'un pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Mustafa kaleyi düşündü. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

23'Zubkov savunma arkasına koşusunu sürdüren Banza'yı düşündü. Banza topa yetişemedi.

14'Her iki takım da bu dakikalarda orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Bünyamin, Kaluzinski, Hasan Yakub, Safuri, Güray, Samudio, Gaich

Trabzonspor: Taha, Ali Şahin, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza 

İlgili Haberler
Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor
ÖNCEKİ HABERLER
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk tepki Nevşin Mengü'den geldi
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk tepki Nevşin Mengü'den geldi
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin altyapı yatırımlarına övgü
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Türkiye'nin altyapı yatırımlarına övgü
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Esir takasında kritik rol
Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür: Esir takasında kritik rol
Papara soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi
Papara soruşturmasında 15 kişiye tutuklama talebi
Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme!
Kartalkaya yangın faciasında yeni gelişme!
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı yaptı
Kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji 19 ile sarı kodlu uyarı yaptı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan her satırı olay açıklama: Sizden korkan sizden namerttir
TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırına bakın
TÜRK-İŞ'in verilerine göre açlık ve yoksulluk sınırına bakın