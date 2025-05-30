Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı

Trendyol Süper Lig’in 2024-25 sezonu son haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Zubkov ve Lundstram’ın golleriyle puanını 51’e yükselterek sezonu 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanla ligi 14. sırada bitirdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun 38. ve son hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Zubkov ile 57. dakikada Lundstram kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51'e yükselterek ligi 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanla 14. sırada kaldı.
Antalyaspor 0 - 2 Trabzonspor
90'Son düdük geldi ve Trabzonspor maçı 2-0 kazandı.
58'GOL! Trabzonspor, Ludstram'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Zubkov'un pasında ceza sahasında topla buluşan Lundstram ağları havalandırdı.
55'GOL! Trabzonspor, Zubkov'un golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topşla buluşan Zubkov soluna çekerek içeri katetti. zubkov'un sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.
32'Zubkov sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Salih'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
26'Zubkov'un pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Mustafa kaleyi düşündü. Mustafa'nın gelişine vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
23'Zubkov savunma arkasına koşusunu sürdüren Banza'yı düşündü. Banza topa yetişemedi.
14'Her iki takım da bu dakikalarda orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.
1'İlk düdük geldi ve maç başladı.
Antalyaspor - Trabzonspor ilk 11'ler
Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Thalisson, Abdurrahim, Bünyamin, Kaluzinski, Hasan Yakub, Safuri, Güray, Samudio, Gaich
Trabzonspor: Taha, Ali Şahin, Salih, Malheiro, Mustafa, Okay, Lundstram, Jabol, Ozan, Zubkov, Banza