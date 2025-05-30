BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,58
ALTIN 4.151,92
HABER /  SPOR

Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi

Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi

Trendyol Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i Mertens ve Osimhen’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Rams Park’taki galibiyetle sarı-kırmızılılar sezonu 95 puanla tamamlarken, Başakşehir 54 puanla ligi bitirdi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir’i konuk etti.

Rams Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17’de penaltıdan Mertens ve 81’de Osimhen kaydetti.

Karşılaşmada Muslera'nın kritik kurtarışları ise taraftarlar tarafından yoğun şekilde alkış aldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu 95 puanla kapattı. Başakşehir ise 54 puanla ligi bitirdi. 

SON MAÇLARINA ÇIKTILAR

Yenikapı'daki kutlamanın ardından taraftarıyla son kez buluşan Galatasaray'da 14 sezonda 19 kupa kazanan Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, son kez Rams Park'ta sahne aldı.

Galatasaray 2 - 0 Başakşehir

90'Maç bitti. Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.

90'Karşılaşmaya 4 dakika ilave edildi.

90'Figueiredo topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

81'GOL! Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi.

77'Oyunda bu dakikalarda orta sahalar çabuk geçiliyor.

65'Ahmed Kutucu'nun vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

58'Frankowski'nin ortasına Kaan Ayhan gelişine vurdu, top yandan auta gitti.

51'Deniz Türüc'ün ortasında Ömer Ali kafayı vurdu, son anda Muslera topu kornere çeldi.

46'İkinci yarı başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

42'İsmail Jakobs ile Yusuf Sarı arasındaki mücadelenin ardından Başakşehir penaltı bekledi ancak hakem kornerin kullanılmasını istedi.

40'Başakşehir bu dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf.

30'Jakobs'un ortasında Yusuf Demir kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

17'GOL! Dries Mertens, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

16'Galatasaray, Opoku'nun elle oynaması sebebiyle penaltı kazandı.

15'Ceza sahası içerisinde yaşanan mücadele sonrasında Galatasaraylı oyuncular, elle oynama itirazlarında bulundu. Hakem VAR müdahalesi sonrası pozisyonu izlemeye gitti.

7'Savunmanın arkasına atılan pasta hareketlenen Osimhen, topu kontrol edemedi.

6'Mücadele oldukça düşük bir tempoda başladı.

1'Karşılaşmanın ilk saniyelerinde faule maruz kalan Osimhen, çok sinirlendi. Karşılaşma gergin başladı.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Cuesta, Davinson, Frankowski, Berkan, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Yusuf, Osimhen

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Berat, Ömer Ali, Figueiredo, Umut, Yusuf, Keny

ÖNCEKİ HABERLER
Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor
Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in yolları ayrıldı
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
CHP'de Parti Meclisi toplandı
CHP'de Parti Meclisi toplandı
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı
Trabzonspor sezonu galibiyetle kapattı
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''