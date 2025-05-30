Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi

Trendyol Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında konuk ettiği Başakşehir’i Mertens ve Osimhen’in golleriyle 2-0 mağlup etti. Rams Park’taki galibiyetle sarı-kırmızılılar sezonu 95 puanla tamamlarken, Başakşehir 54 puanla ligi bitirdi.Abone ol
Trendyol Süper Lig’in son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasında Başakşehir’i konuk etti.
Rams Park’ta oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17’de penaltıdan Mertens ve 81’de Osimhen kaydetti.
Karşılaşmada Muslera'nın kritik kurtarışları ise taraftarlar tarafından yoğun şekilde alkış aldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu 95 puanla kapattı. Başakşehir ise 54 puanla ligi bitirdi.
SON MAÇLARINA ÇIKTILAR
Yenikapı'daki kutlamanın ardından taraftarıyla son kez buluşan Galatasaray'da 14 sezonda 19 kupa kazanan Fernando Muslera ile 3 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan Dries Mertens, son kez Rams Park'ta sahne aldı.
Galatasaray 2 - 0 Başakşehir
90'Maç bitti. Galatasaray sahadan 2-0 galip ayrıldı.
90'Karşılaşmaya 4 dakika ilave edildi.
90'Figueiredo topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.
81'GOL! Osimhen, kafayla topu ağlara gönderdi.
77'Oyunda bu dakikalarda orta sahalar çabuk geçiliyor.
65'Ahmed Kutucu'nun vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.
58'Frankowski'nin ortasına Kaan Ayhan gelişine vurdu, top yandan auta gitti.
51'Deniz Türüc'ün ortasında Ömer Ali kafayı vurdu, son anda Muslera topu kornere çeldi.
46'İkinci yarı başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.
42'İsmail Jakobs ile Yusuf Sarı arasındaki mücadelenin ardından Başakşehir penaltı bekledi ancak hakem kornerin kullanılmasını istedi.
40'Başakşehir bu dakikalarda topla daha fazla oynayan taraf.
30'Jakobs'un ortasında Yusuf Demir kafayı vurdu, top yandan auta gitti.
17'GOL! Dries Mertens, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
16'Galatasaray, Opoku'nun elle oynaması sebebiyle penaltı kazandı.
15'Ceza sahası içerisinde yaşanan mücadele sonrasında Galatasaraylı oyuncular, elle oynama itirazlarında bulundu. Hakem VAR müdahalesi sonrası pozisyonu izlemeye gitti.
7'Savunmanın arkasına atılan pasta hareketlenen Osimhen, topu kontrol edemedi.
6'Mücadele oldukça düşük bir tempoda başladı.
1'Karşılaşmanın ilk saniyelerinde faule maruz kalan Osimhen, çok sinirlendi. Karşılaşma gergin başladı.
1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.
Galatasaray - Başakşehir ilk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Jakobs, Cuesta, Davinson, Frankowski, Berkan, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Yusuf, Osimhen
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Operi, Berat, Ömer Ali, Figueiredo, Umut, Yusuf, Keny