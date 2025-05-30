Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul'da bazı hisse işlemlerinde sosyal medya üzerinden manipülasyon yaptığı öne sürülen 15 kişiden 12’si tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Borsa İstanbul'da işlem gören bazı hisselerde olağandışı fiyat ve işlem hacmi dalgalanmaları tespit edildi. Küçük yatırımcının zarara uğramasına yol açan bu yapay hareketlerin sosyal medya aracılığıyla organize edildiği belirlendi.

15 ŞÜPHELİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tamamı tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza yükümlülüğünü içeren adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

MANİPÜLASYON HİSSELERİ VE SOSYAL MEDYA BAĞLANTISI

Soruşturmanın odak noktalarından biri, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde tespit edilen fiyat manipülasyonları oldu. Söz konusu dalgalanmaların, “Hektor”, “Hektor As” ve “Borsa Dostlar Konağı” gibi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla yönlendirildiği anlaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 15 zanlı gözaltına alındı. Diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.