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Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar

Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 15 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. 15 sanık hakkında karar veren mahkeme; 4 sanık için 3,5 yıl, 8 sanık için 3 yıl, sanık 3 çocuk hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti.

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6'sı tutuklu 15 sanık, duruşma öncesi Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü.

Duruşmanın görüleceği salona sadece sanıklar ve avukatları alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dosyada müşteki olarak yer aldı.

Bugünkü duruşmada sanık avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti 15 sanık hakkında karar verdi

4 sanık için 3,5 yıl, 8 sanık için 3 yıl, sanık 3 çocuk hakkında da 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Tutuklu 3 kişi tahliye edilirken, 3 kişinin ise tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Narin Güran cinayetiyle ilgili görülen ilk davada; anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, verilen cezaları onamıştı.

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