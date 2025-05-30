Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in ABD ile yaptığı ticaret anlaşmasını ihlal ettiğini sosyal medyadan duyurdu. Trump, Artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi.

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ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim yükseliyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çin’in iki ülke arasında imzalanan gümrük anlaşmalarını tamamen ihlal ettiğini belirtti. Trump, Çin’in yüksek gümrük vergilerinden dolayı büyük ekonomik sıkıntı yaşadığını vurguladı.

TİCARETTE KABUS DÖNEMİ

Trump, “Çin iki hafta önce korkunç bir ekonomik tehlikeyle karşı karşıyaydı. Getirdiğim yüksek gümrük vergileri ABD pazarında ticaret yapmalarını neredeyse imkansız hale getirdi” diyerek uyguladığı tarifelerin Çin’i zor durumda bıraktığını anlattı.

ANLAŞMA VE İHLAL

“Birçok fabrika kapandı, ülkede ciddi bir iç huzursuzluk yaşandı” ifadesini kullanan Trump, Çin’i felaketten kurtarmak için hızlı bir anlaşma yaptığını söyledi. Ancak, anlaşmanın ardından Çin’in bazı taahhütleri ihlal ettiğini belirterek, artık kibar davranmayacağını vurguladı.

YAPTIRIMLARIN DETAYI PAYLAŞILMADI

Trump, Çin’in ihlallerine karşı uygulanacak yaptırımlar hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Bu açıklama, ABD-Çin ticaret ilişkilerinde yeni bir gerginlik dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor.