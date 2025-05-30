BIST 9.020
DOLAR 39,22
EURO 44,58
ALTIN 4.151,01
HABER /  GÜNCEL

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı

Ümraniye'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıktı.

Abone ol

Otoyolda Kavacık istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 3 otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından 2 otomobilde yangın çıkarken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 2 araçtaki yangın söndürüldü.

Kazada biri hafif olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Hafif yaralıya olay yerinde müdahale edilirken diğerleri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı

Kaza nedeniyle otoyolun 3 şeridi trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Araçların kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in Yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in Yolları ayrıldı
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
CHP'de Parti Meclisi toplandı
CHP'de Parti Meclisi toplandı
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı skor
Antalyaspor - Trabzonspor / Canlı skor
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
“Kılıçdaroğlu konuşsun” diyordunuz, “Fikir fahişeleri”ne gereken yanıtı verdi''
Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor
Galatasaray - Başakşehir / Canlı skor
Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı
Meteoroloji'den 19 il için 'sarı' kodlu uyarı