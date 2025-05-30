BIST 9.020
DOLAR 39,22
EURO 44,59
ALTIN 4.151,87
HABER /  GÜNCEL

CHP kurultayı soruşturmasında iddianame tamamlandı

CHP kurultayı soruşturmasında iddianame tamamlandı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda para karşılığı oy kullanıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada iddianame tamamlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur, Ekrem İmamoğlu ve aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 12 ismin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık suçlaması yöneltildi; Lütfü Savaş ise müşteki olarak dosyada yer aldı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın şaibeli olduğu iddiaları hakkında başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla, yolsuzluk soruşturmasında İstanbul Büyükşehir Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Detayları aktaran Ekol TV Muhabiri İlker Turak, "Kurultay soruşturmasında iddianame merakla bekleniyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları sonrasında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında iddianame tamamlandı" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE KILIÇDAROĞLU MAĞDUR, İMAMOĞLU ŞÜPHELİ

Turak'ın aktardığı bilgiye göre; iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla; Baki Aydöner, Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Serhat Can Eş şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede yer alan şüpheli sayısı ise 12 oldu.

Öte yandan, iddianamedeki suçlama 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık oldu.

LÜTFÜ SAVAŞ MÜŞTEKİ SIFATINDA

İddianamede Lütfü Savaş müşteki olarak yer alırken Hatip Karaaslan, Tolgahan Erdoğan, Yılmaz Özkanat’ın da içinde bulunduğu 16 tanığın ifadelerine iddianamede yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon
Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi
Şampiyon Başakşehir'i de devirdi, sezonu 3 puanla bitirdi
Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor
Trump, artık ‘kibar adam' olmak yok" dedi! Çin-ABD gerilimi devam ediyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 araç alev alev yandı
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Cevdet Yılmaz: Büyüme 19 çeyrektir kesintisiz devam ediyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Borsa'da manipülasyon operasyonu: 12 kişi tutuklandı
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Süper Lig'de yeni sezon takvimi belli oldu
Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Dusan Tadic’in yolları ayrıldı
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
Narin Güran cinayetinde 'suçluyu kayırma' davasında karar
CHP'de Parti Meclisi toplandı
CHP'de Parti Meclisi toplandı
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu konusunda sert çıkış: “Konuşsun Ulan!”