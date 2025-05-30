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Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama

Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama

Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray taraftarlarının önünde şampiyonluğu kutladı.

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Süper Lig 2024-25 sezonunda şampiyonluğu kazanan ve toplamda 25. şampiyonluğuna ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 yendiği son hafta maçının ardından şampiyonluğu kutladu.

RAMS Park'ta sarı kırmızılı taraftarların coşkusuyla harika bir atmosfer oluşurken, sarı kırmızılıların kutlamalar ışık ve drone gösterileriyle başladı.

Galatasaray, 5 yıldızı İstanbul'un farklı yerlerinden dronlarla getirdi. İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kaldırıldı ve stadyumdaki yıldızla birleşerek 5. yıldızı oluşturdu.

Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama - Resim: 0

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

Sarı kırmızılı ekipte son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in siluetlerinin altında "teşekkür" ifadeleri yazıldı.

Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama - Resim: 1

Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama - Resim: 2

Osimhen'in maçlarda taktığı maske ve Nijeryalı futbolcunun Onvo Antalyaspor'a attığı röveşata golüyle devam eden gösteride teknik direktör Okan Buruk siluetine de yer verildi.

Yaklaşık bin 500 dronun katıldığı şov, 25. şampiyonluk görseli ve 5 yıldızlı Galatasaray logosuyla sona erdi.

MERTENS AİLESİYLE SAHAYA ÇIKTI

Driens Mertens kutlamalar için Babası, eşi ve oğluyla sahaya çıktı.

BURUK'TAN "RÜTBE" GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ise "Rütbeni bileceksin" şarkısı eşliğinde sahaya çıktı.

KUPALAR KAPTANLARIN ELLERİNDE

Fernando Muslera, kaptanlar ve tüm oyuncular Şampiyonluk kupası ve Ziraat Türkiye kupası'nın kaldırdı.

Şampiyon Galatasaray'dan RAMS Park'ta muhteşem kutlama - Resim: 3

MUHTEŞEM DRONE GÖSTERİSİ

Galatasaray, kutlamalara unutulmaz bir görsel şölenle damga vurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, tarihi başarıyı simgeleyen özel bir drone gösterisi gerçekleştirdi.

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