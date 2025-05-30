New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Abone ol

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 42.270,07 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.911,69 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,32 azalarak 19.113,77 puana düştü.

Dow Jones endeksindeki aylık kazanç yüzde 3,9 olarak hesaplandı. Mayısta S&P 500 yüzde 6,2 ve Nasdaq yüzde 9,6 yükselirken iki endeks, Kasım 2023'ten bu yana en iyi aylık performansını gösterdi.

ABD'de yatırımcılar, makroekonomik veriler ile gümrük tarifelerine dair haber akışını takip ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Başkan Donald Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin tarifeleri engelleme kararına yönelik başvurusu sonrasında, dün temyiz mahkemesi söz konusu kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Konuya ilişkin Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin gümrük vergileri konusunda "inanılmaz bir şekilde" ABD'nin aleyhine karar verdiğini belirtmiş ve kararın siyasi olduğunu savunmuştu.

Dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise ABD-Çin ticaret görüşmelerinin biraz tıkandığını ve iki ülke liderlerinin doğrudan görüşmesi gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca, bugün Çin ile yaptığı anlaşma sayesinde ülkenin işine geri döndüğünü ve herkesin mutlu olduğunu belirterek, "Bu iyi haber. Kötü haber ise Çin'in, belki de bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etmiş olması." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Oval Ofis'te konuşan Trump, Çin'e yönelik, "Anlaşmanın büyük bir bölümünü ihlal ettiler. Ama eminim ki Başkan Şi (Cinping) ile konuşacağım ve umarım bunu çözeceğiz." dedi.

Analistler, tarifelerin küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürdüğünü, ABD yönetiminin değişkenlik gösteren tarife politikalarıyla devam eden yasal süreçlerin bu belirsizliği derinleştirebileceğini kaydetti.

ABD ile diğer ülkeler arasında henüz tatmin edici düzeyde resmi anlaşmaların sağlanamadığına dikkati çeken analistler, Trump'ın Çin'i ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlamasının da piyasalarda ticaret savaşı endişelerini artırdığını ifade etti.

Ülke basınında, Çin'in anlaşmayı ihlal etmekle suçlanmasının arkasında, "kritik madenlerin ihracatı konusunda taviz vermemesi" olduğu öne sürüldü.

ABD yönetiminin Çin’e yönelik teknoloji kısıtlamalarını genişletmeyi planladığına dair haberler de dikkati çekti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, nisanda yüzde 0,2 ile piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi nisanda yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artışını gösterdi.

ABD'de mal ticareti açığı ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 46 azalarak 87,6 milyar dolara düşerken, beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Trump'ın gümrük vergisi tehditleri şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olmuş, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalat, mart ayında ABD'de rekor seviyede mal ticareti açığına neden olmuştu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de mayısta yukarı yönlü revizyonla 52,2 değerini aldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi mayısta yüzde 6,5'ten yüzde 6,6'ya çıkarken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye geriledi.