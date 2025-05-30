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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

"Barışın sağlanması için gayret göstereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için gayret göstermeye devam edeceğini, Türkiye’nin iki ülke heyetleri arasında İstanbul’da başlayan görüşmelerin devamından yana olduğunu, İstanbul’daki görüşmelerde kararlaştırılan esir değişiminin kısa süre içinde gerçekleştirilmiş olmasının memnuniyet verdiğini ifade etti.

"İstanbul'daki 2.tur görüşmeler barışa giden yolun taşlarını döşeyecek"

Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan ikinci tur görüşmelerde olası ateşkesin ele alınmasının barışa giden yolun taşlarını döşeyeceğini, iki ülkenin de güçlü heyetlerle toplantıya katılımının barış yolunda sağlanan ivmenin devamı açısından önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin tamamlanmasının ardından liderler düzeyinde de görüşmeler yapılmasının barış sürecine fayda sağlayacağını, çok gecikmeden bunu gerçekleştirmenin gerektiğine inandığını ifade etti.

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