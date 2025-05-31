Kaybolan 5 müzisyenin cesetleri ormanlık alanda bulundu

Meksika'da "Grupo Fugitivo" müzik grubunun 5 üyesi, 25 Mayıs’ta kaybolmalarının ardından ölü bulundu.Abone ol
Meksika basınında yer alan habere göre, Reynosa kentinde kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.
Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.
Olayla bağlantılı olarak 9 kişi gözaltına alındı. Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti.