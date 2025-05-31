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Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı, saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda saat 15.00'ten itibaren işletmeye kapatılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Gezi eylemlerinin yıl dönümü vesilesiyle akşam saatlerinde Taksim'de toplanma çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan dün de Taksim Meydanı, Gezi Parkı'nı kapsayacak şekilde polis bariyerleriyle kapatılmaya başlanmıştı.

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