CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında 5 belediye başkanının da olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı kararı aldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında, 5. dalga operasyon başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

4 farklı soruşturmada, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, CHP PM üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da yer aldığı 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonun ardından CHP, İstanbul'da olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri, PM ve YDK Üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları ve İBB grup yönetimi ile toplantı yapılacağı duyuruldu.