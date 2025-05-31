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Emine Erdoğan'dan "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı" paylaşımı

Emine Erdoğan'dan "Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün katıldığı Türkiye Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin paylaşım yaptı.

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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun kadim sofrası, şimdi gençlerin ellerinde dünyaya açılıyor. Gastronomi Liseleri ile dilerim mutfağımız, sadece damakta değil, kültürde, sanatta ve dünyada hak ettiği yeri bulur. Bu güzel başlangıç, ülkemizin sesi, sofraların ortak dili olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Gastronomi Liseleri Projesi Tanıtım Programı'na ilişkin görüntülere de yer verildi.

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