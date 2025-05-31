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İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme

İzmir'in Torbalı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün gerçekleştirilen operasyonda cinayet zanlısı K.K'ye yardım ettikleri gerekçesiyle B.B, A.S.B, D.K. ve H.D'yi de gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından Torbalı Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden K.K, B.M. ve A.S.B, tutuklandı. D.K. ve H.D. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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