Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sert açıklamalara Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan "2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!" yanıtı geldi. Bu açıklamayı değerlendiren gazeteci Erdem Atay, "Ya herkes sussun suçumuzla oturalım ya da sessiz kalıp Türk milletini kandıralım, oyuna devam edelim!" görüşünü paylaştı.

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CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nda para karşılığı oy kullandırıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin CHP'de ortalık toz duman oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün "savcının Kılıçaroğlu'na haber gönderip 'kurultayda yaibe yoktur' ifadesini vermesi halinde dosyanın kapanacağı" kulisini paylaşması tartışmaları alevlendirdi.

X: Hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, tehditler aldığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, "Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum: Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" dedi.

Kılıçdaroğlu'na karşı uzun yıllar önce isyan bayrağı açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yanıtı dikkat çekti.

"İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimizde biliyoruz"

Özcan, X platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sn @kilicdarogluk

lütfen bu paylaşımı ciddiye alınız! Laf ebeliği yapmayınız! Ciddiye almazsanız Sn İnce ile girdiğiniz yarışların arka planlarını, kimin kime imza vermek için, kimin imzasını çekmek için yaşananları anlatır geçerim! Sn İnce’nin nasıl kaybettiğini ikimizde biliyoruz.200 belediye, 130 Mv baskısını parti zarar görmesin diye hiç konuşmadık! Ama susmaya ve AKP’nin yaktığı ateşin altına odun atmaya devam ederseniz, ben de bu durumda 2014 dahil tüm CHP Kurultayları tartışmaya açarım!Yapmayın ve konuşturmayın beni! RTE’nin ekmeğine yağ sürmeyin!!"

"Ya herkes sussun suçumuzla oturalım"

Gazeteci Erdem Atay, Özcan'ın çok tartışılacak paylaşımını x platformunda böyle değerlendirdi:

"İşte CHP’nin hali! Sen git parayla delege satın alıp partinin başına geç, yargı el atınca, ‘senin parayla delege satın aldığın zamanları anlatacağım’ diyerek sana şantaj yapılsın! Bu açıklama 3 şeyi netleştirmiştir: 1) Özgür Özel’in kazandığı kurultayda suç var. 2) Muharrem Ince’nin kaybettiği kurultayda suç var. 3) Ya herkes sussun suçumuzla oturalım ya da sessiz kalıp Türk milletini kandıralım, oyuna devam edelim! Tek kelimeyle rezalet!