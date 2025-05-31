CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"

Şaibe iddiaları sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin 38. Kurultayı için soruşturma başlatmıştı. Soruşturma ile ilgili iddianame hazırlanırken; eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamenin detaylarını Ekol TV muhabiri İlker Turak aktardı.

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CHP'nin 38. Kurultay soruşturmasına yönelik iddianame hazırlandı. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun mağdur, İmamoğlu'nun şüpheli sıfatıyla yer alması dikkat çekti. İmamoğlu'nun yanı sıra Özgür Çelik ile Rıza Akpolat da şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede tüm şüphelilerin İmamoğlu organizesinde hareket ettiği belirtildi. Kurultay delegelerine Özgür Özel adına oy kullanmaları için para verildiği iddia edildi.

ŞÜPHELİLERE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Ekol TV'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2024'te Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan soruşturma başlattı. Aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 kişi hakkında kurultay günü seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

SORUŞTURMADA YER ALAN MASAK RAPORU

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul'daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi.

Bu kapsamda, dosyada ismi geçen şirketler ve şüphelilerle ilgili olarak 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki para transferleri, mal edinimleri gibi tüm mali hareketler incelendi. Ayrıca, şahıslar adına kayıtlı kripto varlık hesap bilgileri de soruşturma kapsamına alındı.