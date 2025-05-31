BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Orban'ın görüşmesinde Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için çalıştıklarını, işbirliğinin önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Ortak İstişare Mekanizması toplantılarıyla ileriye taşınacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Başbakan Orban'ın doğum gününü de tebrik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı
Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"
CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı
CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
Ümit Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu
Ümit Milli Takım'da yeni teknik direktör belli oldu
İBB 5. dalga operasyonda bu kez 5 CHP'li belediye başkanı ve eski vekil var işte liste
İBB 5. dalga operasyonda bu kez 5 CHP'li belediye başkanı ve eski vekil var işte liste