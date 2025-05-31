Danla Biliç'in dayısına telefon: Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini darp ettiği için tutuklanan ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini açıkladı.

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Sosyal medya fenomeni Danla Biliç, kendisini darp eden ve cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Bilic, "Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız' demiş. Bu insan şu an dışarda, plan yapıyor" dedi.

"Televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum"

Darp iddialarıyla gündeme gelen Danla Biliç, cezaevinden tahliye olan eski sevgilisi Berk Çetin'in dayısını arayarak, "Kızınızın 2-3 güne ölüm haberini alırsınız" dediğini aktardı. Aldığı ölüm tehdidini duyuran Bilic, "Ben baya televizyonda, belgesellerde izlediğim şeyi yaşıyorum. Bizim ilk duruşmamız görüldü geçen hafta. 4 gün sonra da tahliye edildi. Duruşmada da hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu çok açık belliydi." dedi.