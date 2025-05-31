Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Çocuğun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince dereye düştüğü noktadan 1,5 kilometre aşağıda bulundu.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.