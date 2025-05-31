BIST 9.020
DOLAR 39,23
EURO 44,71
ALTIN 4.148,96
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber

Trabzon'da 5 gün önce dereye düşen çocuktan acı haber

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 6 gün önce dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Abone ol

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ailesiyle gezdiği sırada Haldizen Deresi'ne düşerek kaybolan Faisal Ramzi Alshaikh'nin bulunması için yürütülen çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve diğer ilgili kurumlardan ekiplerin dere yatağında ve göldeki çalışmalarına gönüllüler de eşlik etti.

Çocuğun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Arama Kurtarma ekiplerince dereye düştüğü noktadan 1,5 kilometre aşağıda bulundu.

Sudan çıkartılan cenaze, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

Ailesiyle Suudi Arabistan'dan gezmek için Trabzon'a gelen Faisal Ramzi Alshaikh, 26 Mayıs'ta düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk ile ilgili olay olacak iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında...
Elon Musk ile ilgili olay olacak iddia! Trump'ın başkanlık kampanyasında...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı
Anadolu Efes'te Ercan Osmani kararı
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeyinde 6,1 büyüklüğünde deprem
CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"
CHP Kurultayı iddianamesi hazırlandı: Kemal Kılıçdaroğlu "Mağdur", Ekrem İmamoğlu "Şüpheli"
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
Türkiye YPG ile görüşme hazırlığı yaptığı iddiasına ilişkin açıklama
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
İzmir'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayında flaş gelişme
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Yapay zeka ile takip! Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na kurultay yanıtı gündem oldu
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor
Metro İstanbul duyurdu: Taksim ve Şişhane istasyonları kapatılıyor
CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı
CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonu sonrası CHP olağanüstü toplantı kararı aldı
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu
AK Parti'de bayramlaşma programı belli oldu